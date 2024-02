Protesta trattori, resta in piedi il presidio a Porto Torres

A Porto Torres la protesta dei trattori sardi non si ferma e il presidio al porto resterà sicuramente almeno fino a domani.

"Per il momento non ci muoviamo da qui", dice Giovanni Masia, uno dei rappresentanti della protesta nello scalo portuale del nord ovest Sardegna. Da Porto Torres la protesta potrebbe spostarsi a Sassari, con i trattori pronti a sfilare per le vie del capoluogo: "Continuiamo a oltranza e in giornata decideremo se organizzare nuove manifestazioni per i prossimi giorni".

Ieri gli agricoltori con i loro mezzi hanno invaso pacificamente Porto Torres, lasciando momentaneamente il presidio al porto per sfilare in corteo per le vie della cittadina turritana.

Una protesta che, se nella Penisola è stata annunciata la smobilitazione, nel nord Sardegna continua senza tentennamenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA