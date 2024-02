Omaggio alla Sartiglia, a Cagliari ritorna "Vespiglia"

Un omaggio motorizzato alla Sartiglia di Oristano. È la "Vespiglia": si sale in Vespa e si corre a Cagliari. Domenica 18 febbraio la sedicesima edizione: l'appuntamento con la manifestazione organizzata da Vespa Club Cagliari e Vespa Club Karalis con il patrocinio di Comune e Regione, è in via Azuni alle 10.30.

"Come da tradizione i cavalieri in sella a una Vespa tenteranno di centrare più stelle possibili", ha spiegato Maurizio Vannini. A cimentarsi nei tentativi - hanno spiegato gli organizzatori in conferenza stampa - saranno i rappresentanti dei quattro quartieri storici di Castello, Marina, Stampace e Villanova, suddivisi nei rispettivi gremi. Ci sono Nobili, contraddistinti dal colore rosso, Pescatori, con la livrea azzurra, gli Artigiani, con il colore giallo e infine i Contadini, colore verde.

Novantasei i partecipanti. Molti sardi, ma ci sono presenze anche da Germania, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. La benedizione è affidata a don Franco Matta, parroco di Sant'Anna.

Mentre la cerimonia di inaugurazione spetta al presidente dei Cavalieri della Sartiglia di Oristano, Francesco Castagna.

Il tema del 2024 sarà Comix, ispirato al fumetto realizzato da Massimiliano Ibba, in arte Mad Max, per raccontare le attività del Vespa Club.



