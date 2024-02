Ubriaco aggredisce la madre, arrestato a Villa San Pietro

Ubriaco, ha minacciato e aggredito la madre, danneggiando i mobili e approfittando del fatto che la mamma lo aveva fatto entrare in casa per pranzare nonostante il divieto. Un 37enne è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

L'episodio è avvenuto in una abitazione a Villa San Pietro. I militari chiamati dai genitori del 37enne lo hanno sorpreso in casa mentre ancora inveiva contro i familiari.

Nei suoi confronti era già stato emesso un provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia proprio a seguito di precedenti maltrattamenti ed è stato quindi arrestato. Adesso si trova in carcere a Uta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA