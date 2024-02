Sit-in di protesta degli agricoltori in Assessorato regionale

Ancora mobilitazione di allevatori e agricoltori sardi: sit-in questa mattina a Cagliari davanti all'assessorato regionale dell'agricoltura organizzato da Csa.

Una giornata di protesta con striscioni e cartelli per chiedere il pagamento degli aiuti Pac e regionali destinati al comparto agricolo. "Avevamo già manifestato il 15 dicembre a Sassari - spiega il presidente Tore Piana - avevamo ricevuto garanzie che i pagamenti sarebbero stati eseguiti a fine gennaio. Ma cosi non è stato, restano escluse circa 12.000 aziende agricole e tutti gli indennizzi al comparto agricolo, in capo all'Agenzia Laore".

Mobilitazione estesa alle sedi Argea di Sassari, Nuoro e Sanluri: manifestazione a Oristano rimandata al 19 febbraio per la Sartiglia. "Le aziende agricole sarde hanno avuto troppa pazienza, non possiamo più aspettare - dichiara Stefano Ruggiu dirigente del Csa, imprenditore agricolo del settore ortaggi - la nostra protesta è rivolta a allevatori e agricoltori che a causa di questi ritardi si trovano in grosse difficoltà: noi non accusiamo nessuno ma vogliamo ricevere quanto ci è dovuto. Il più delle volte produciamo e vendiamo sotto costo, perchè dobbiamo rispettare le complicatissime regole impartite da UE e Regione e gli aiuti ci servono per non produrre in perdita non per arricchirci".

Una delegazione di manifestanti e dirigenti dell'associazione è stata ricevuto negli uffici dell'assessorato.



