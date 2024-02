Saras: Confindustria, 'Vitol sarà attenta alla Sardegna'

"È importante ricordare e ringraziare la famiglia Moratti per quello che in questi 62 anni fino a oggi ha fatto per la Sardegna". Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria Sardegna e della Camera di commercio di Cagliari e Oristano Maurizio De Pascale a proposito del passaggio della quota di controllo della Saras (35%) al gruppo petrolifero svizzero-olandese Vitol, annunciato ieri.

"Importante non solo dal punto di vista occupazionale - ha precisato De Pascale a margine del confronto con i candidati presidente della Regione organizzato dagli industriali sardi -, ma anche per lo sviluppo e la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza dei lavoratori e per l'attaccamento che la famiglia Moratti ha sempre dimostrato nei confronti della nostra isola".

"Sappiamo per certo che chi subentrerà, la Vitol - ha evidenziato - non è solo un trader ma un operatore industriale, e così come sta attualmente gestendo molte raffinerie nel mondo, sappiamo per certo che l'attenzione che vorrà dare sarà certamente una garanzia e una sicurezza per il futuro della prima industria sarda", ha risposto riguardo alla preoccupazione per un eventuale spostamento della sede legale fuori dalla Sardegna.



