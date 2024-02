Salvini, 'basta lungaggini con nuovo codice degli appalti'

"Fa specie che oggi stiamo festeggiando la fine dell'iter di un'opera il cui progetto definitivo è del maggio 2003, se dopo 21 anni la strada a quattro corsie tra Sassari e Alghero non è ancora completata vuol dire che c'è qualcosa nella normativa che non va, speriamo di eliminare definitivamente certe lungaggini grazie al nuovo codice degli appalti e alle semplificazioni". L'ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla conferenza stampa convocata da Anas ad Alghero per illustrare i passaggi che consentiranno di completare un'arteria viaria attesa da tantissimo tempo.

"Ci sono 5 miliardi di opere in itinere in mano ad Anas in Sardegna, speriamo in questi anni di far vivere all'isola quel rinascimento che non ha vissuto negli ultimi decenni", ha aggiunto il ministro estendendo il suo ragionamento a tutta l'isola.

"Mi aspetto che saranno in servizio attivo permanente i professionisti del no, ma conto che la tabella di marcia venga rispettata", ha poi aggiunto a proposito della Sassari-Alghero.

Quanto all'opera, i tempi stavolta sembrano davvero accorciarsi.

Domani Anas avvierà i sopralluoghi finalizzati alla bonifica del tracciato da eventuali ordigni, mentre entro febbraio si conta di aggiudicare i lavori e a fine marzo sarà completato l'iter di esproprio delle aree interessate.

"Si tratta di un investimento da 238 milioni di euro, che prevede il completamento dell'asse viario a quattro corsie, la circonvallazione di Alghero e la bretella che condurrà all'aeroporto", ha spiegato l'ingegnere Salvatore Campione, responsabile Anas per il Sassarese. "La svolta è arrivata nel giugno scorso con il reperimento delle risorse e la riformulazione del progetto in funzione dei nuovi prezzi - ha aggiunto - siamo pronti per realizzare una infrastruttura che prevede cinque viadotti, altrettanti svincoli e due gallerie artificiali".



