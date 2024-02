Calcio: salta il giorno di riposo, Cagliari già in campo

Ritorno al lavoro in anticipo per il Cagliari. Oggi e non domani perché dopo la sconfitta con la Lazio, la quarta consecutiva, inizia una nuova vita. Tutta da valutare l'ipotesi di un ritiro, eventualmente non lungo, prima della partenza in Friuli. Bisogna fare in fretta. Le parole del presidente Tommaso Giulini subito dopo la gara persa tre a uno alla Domus sono più un'ordine che un'indicazione: tutto quello che era stato concesso prima, ora non vale più. Perché in ballo c'è la salvezza. Sui rapporti tra squadra e tecnico vale il discorso di Ranieri ai giocatori nello spogliatoio della Domus.

Il senso era chiarissimo: se il problema sono io - questo avrebbe detto il mister - ditemelo e mi faccio da parte. Ma la squadra ha in qualche modo riconosciuto che il problema non è la guida tecnica. Una sorta di patto che ora deve durare sino alla fine del campionato. E Udine è la prima tappa. Fondamentale per come si sono messe le cose in classifica: il Cagliari ora è penultimo. Solo, perché il Verona ha pareggiato e l'Empoli ha vinto. La squadra di Ranieri domenica ha la possibilità di coinvolgere completamente l'Udinese nella lotta salvezza non lasciandola scappare. Abbordabili tutti i posti, sino al Lecce, a sei punti di distanza: molto, ma non un gap incolmabile. In mezzo ci sono anche Frosinone (a 5 punti), Empoli (3), Sassuolo (2 ma deve recuperare una gara) e Verona (1). E naturalmente l'Udinese, l'avversaria di domenica: è il primo vero scontro salvezza da non perdere assolutamente. Ranieri dovrà fare ricorso a tutte le energie mentali e fisiche della squadra: scegliendo gara per gara gli uomini giusti in base anche (e soprattutto) alla voglia di crederci e al carattere. Ora la prova della verità: anche le parole di Giulini sul rendimento di gran parte della squadra vanno intese non come una bocciatura.

Ma come un invito a tirare fuori tutto quello che si ha. Ranieri potrebbe recuperare Sulemana: servono alla squadra la corsa e la voglia dell'ex Verona.



