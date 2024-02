Arte, storia e cultura nel cuore della Marmilla

Non solo meta di una gita fuori porta. Sanluri punta a diventare una destinazione per un turismo di prossimità e per viaggiatori da ogni parte d'Italia e del mondo, desiderosi di immergersi nella cultura, storia, tradizioni, bellezze e la natura dei luoghi. Per una vacanza nel segno del turismo lento e sostenibile.

Nasce un progetto inclusivo per un prodotto turistico integrato, Visit Sanluri, "per rendere ancor più accogliente il centro sulla piana del Campidano, nel cuore della storica regione della Marmilla con le sue dolci colline, a due passi dalla 131, il mare è a meno di un'ora di auto come anche l'aeroporto di Cagliari", spiega il coordinatore del progetto Martino Di Martino.

Sorge attorno al Castello Medievale Eleonora d'Arborea, fiore all'occhiello della cittadina, con le sue ampie sale che ospitano le collezioni dedicate alle ceroplastiche artistiche e al Risorgimento e alla Prima Guerra Mondiale. Tra i cimeli il Tricolore che dalla torre di San Giusto consacrò Trieste all'Italia il 3 novembre 1918 e il bollettino della Vittoria, originale, sottoscritto dal Maresciallo Supremo, Comandante d'Italia, Armando Diaz.

L'iniziativa chiama a raccolta musei, ristoranti, strutture ricettive, artigiani, associazioni, produttori del settore enogastronomico, guide, per promuovere il turismo con una proposta integrata nel segno dell' ospitalità diffusa.

"Un'offerta moderna, per il mercato di prossimità ma anche italiano ed estero, fruibile on line. Diventa necessario rafforzare l'ospitalità e l'offerta enogastronomica con un progetto sostenibile e diffuso. Utilizzando da un lato le numerose fattorie ideali per un turismo rurale, dall'altro le case campidanesi e non solo, del paese disabitate - spiega l'assessore al Turismo di Sanluri Fabrizio Collu - sono numerose le occasioni per visitare Sanluri".

Il polo culturale si arricchisce con il Museo di arte sacra ed etnografica presso il convento dei cappuccini e il Museo Casa del pane. In primo piano la specialità della cittadina, il civraxu, il gustoso pane tipico. La cittadina conta nove chiese ed è inserito nel Cammino francescano. E' in fase di attivazione un DMS - Destination Management System - sistema di prenotazione integrato on line per la vendita di servizi, itinerari, ingressi a musei, ticket per eventi e spettacoli e pacchetti turistici e produzioni locali.



