Lollobrigida, Truzzu punto di riferimento per guida Sardegna

"Il mio sostegno a Paolo Truzzu è perenne. Ha fatto bene come sindaco di Cagliari e oggi guida una coalizione unita con programmi solidi". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, al suo arrivo a Cagliari intervistato nella sede dell'Unione Sarda e Videolin, sul candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sardegna.

"Contiamo che Truzzu sia un punto di riferimento nel futuro da presidente di Regione - ha aggiunto Lollobrigida - e che assieme al governo nazionale possa migliorare quei servizi di cui la Regione Sardegna ha necessità, in particolare nel collegamento col territorio del continente ma anche europeo, e sviluppare di più il turismo, fare di più".

Il ministro è giunto in Sardegna per una due giorni di incontri istituzionali e per partecipare domani a Oristano alla Sartiglia, la secolare giostra equestre che si svolge a carnevale.



