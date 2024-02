"Renato Soru è stato scelto dai sardi e non altrove, gli altri candidati non vengono da un ragionamento col territorio ma dai gruppi dirigenti. Sostenere chi rappresenta il territorio è la scelta giusta". Federico Pizzarotti, leader nazionale di +Europa, apre a Sassari il suo tour a sostegno delle ragioni dell'alleanza con Azione e dell'adesione alla Coalizione sarda di Renato Soru. "C'è bisogno di più Europa per la Sardegna, che deve diventare - spiega - una circoscrizione sulla base del principio di insularità per utilizzare meglio le opportunità dei fondi europei".

Video Regionali, Pizzarotti: 'Soru scelta giusta per la Sardegna'

Nella sede di via Brigata Sassari, con Pizzarotti ci sono i candidati del collegio sassarese e i coordinatori regionali di +Europa e Azione, Riccardo Lo Monaco e Giuseppe Luigi Cucca. "Il Campo largo si è disgregato per via della prepotenza di Pd e M5S", accusa Lo Monaco. "Il centrosinistra non ha una posizione precisa sui temi internazionali né sulle esigenze dei sardi - aggiunge - e dall'altra hanno scelto un candidato (Paolo Truzzu, ndr) che vive nella sudditanza della presidente del Consiglio, non so come potrà garantire autonomia alla Sardegna".

Cucca auspica che "l'alleanza tra +Europa e Azione sia l'inizio di un percorso". "Il centrosinistra - incalza - a leggere il programma di 182 pagine non ha le idee chiare sui problemi e i bisogni dei sardi". Quanto al centrodestra, chiosa, "parlano gli ultimi cinque anni alla guida dell'Isola".

