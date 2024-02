Tentata rapina in banca, prosegue la caccia al secondo bandito

E' ancora caccia all'uomo nell'Oristanese al bandito che ha assaltato la filiale della banca di credito cooperativo di Arborea in via Giovanni XXIII a Santa Giusta. I carabinieri, con l'aiuto di un militare in pensione, avevano già arrestato ieri il complice con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso.

Col volto nascosto da passamontagna e armati di pistola, poi risultata giocattolo, i due, dopo essersi introdotti all'interno mediante la minaccia con l'arma, avevano intimato agli impiegati presenti di consegnare il denaro contante contenuto nelle casse. Il bottino, che ammontava a 94 mila euro, è stato recuperato. Uno dei due banditi è stato fermato mentre si trovava ancora nella filiale mentre l'altro è riuscito a dileguarsi a piedi, facendo perdere le proprie tracce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA