Scuola, turismo e commercio fanno i conti con l'AI

Gli studenti incontrano l'intelligenza artificiale. Anche i ragazzi dell'istituto Giua di Cagliari e Assemini al seminario organizzato da Confcommercio Sud Sardegna dal titolo "Il futuro è già qui, intelligenza artificiale e cyberculture" nella sala "G. Canu" della Cofimer di via Santa Gilla. Non solo un modo per fare i riassunti più in fretta: l'Ai è stata analizzata pesando vantaggi e controindicazioni.

"Abbiamo riscontrato l'interesse che ci aspettavamo dagli imprenditori ma anche dal mondo della scuola con il quale ci apprestiamo anche a ipotizzare di interagire con alcuni progetti", ha spiegato Federica Caria, presidente di Confcommercio Green - Campidano, "i relatori hanno portato argomenti e contenuti utili per i nostri imprenditori per iniziare a costruire la loro cassetta degli attrezzi e immaginare un percorso dove l'applicazione delle diverse intelligenze artificiali possa portarli a quella efficienza ed efficacia dei processi e prodotti di cui tanto parliamo ma soprattutto possa ridare valore alle risorse umane".

Non solo teoria, ma anche esempi pratici. Uno su tutti la simulazione della prenotazione di una camera d'albergo attraverso l'intelligenza artificiale. Ernesto Di Iorio, ingegnere, CEO di QuestIT, si è soffermato sui cambiamenti già in corso con l'Ai nel mondo aziendale.

Se però da una parte gli imprenditori non potranno fare a meno dell'intelligenza artificiale per migliorare le loro performance, dall'altra devono evitare i rischi affidandosi agli esperti in materia. Ne ha parlato Alessandro Rugolo, presidente di SICYNT (Società Italiana per la diffusione della cultura CYber e delle Nuove Tecnologie). Intelligenza artificiale applicata anche al mondo del turismo, "Visionati- ha detto Fausto Mura, presidente di Federalberghi sud Sardegna- problematiche e strumenti utili agli imprenditori del turismo sia nel campo del marketing che nel campo della presentazione e dell'accoglienza, abbiamo visto avatar intelligenti che rispondevano a una serie di richieste turistiche e prenotavano e riservavano camere, trattamenti, pasti, come se fossero receptionist umani".



