Ranieri 'siamo bravi da disperati, facciamolo dal fischio inizio

Roma a caccia della terza vittoria di fila. Il Cagliari invece deve evitare la terza sconfitta consecutiva. Perché la salvezza ora si deve costruire anche con le big come giallorossi: "Finora non siamo riusciti a fare punti con le grandi - ha detto l'ex Claudio Ranieri parlando all'antivigilia della gara dell'Olimpico - ma ci siamo andati molto vicino. Sarebbe bello perché sono punti pesanti".

La ricetta per muovere la classifica già da lunedì è presto detta: "Quando siamo disperati facciamo delle buone cose - ha spiegato -, quindi dobbiamo essere disperati sin dall'inizio della partita".

Incognite mercato, giocatori che ancora non decollano, molti infortuni: "Ma so di avere una buona squadra e sono positivo - ha osservato - sarà dura, ma sono convinto che ce la faremo".

Ranieri soddisfatto del mercato: "Goldaniga è partito, Mancosu è stato operato - ha ricordato - ma abbiamo fatto bene: sono arrivati Mina e Gaetano, sono pronti, lunedì vedremo. Mina lo volevamo già d'estate. Ha poche partite sulle gambe, bisogna che trovi il giusto ritmo. Lui è un generoso, di quelli che vorrebbero sempre giocare ma bisogna procedere con cautela. Di Gaetano ha parlato benissimo anche Spalletti, senza che nessuno glielo chiedesse".

Un Cagliari che potrebbe essere anche d'attacco: "Lapadula sta crescendo, Pavoletti era già in forma, Luvumbo sarà a disposizione da domani - ha puntualizzato Ranieri - ora che il tono è cresciuto potrei anche giocare con due attaccanti".

Petagna stava già bene. E gli altri? "Per Shomurodov e Oristanio ci vorrà ancora un mese circa, non possiamo portarli campo prima. Sono diventati dei pesci, per ora stanno facendo solo piscina". Sulemana? "Non ce la fa - ha concluso- spero di averlo a disposizione già da martedì"



