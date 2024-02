Nuovo mezzo di soccorso avanzato con infermiere a Sassari

La rete dell'emergenza urgenza sassarese si dota un nuovo mezzo di soccorso avanzato con a bordo il personale infermieristico.

Si tratta di un'evoluzione del sistema di emergenza urgenza che amplia l'autonomia dell'infermiere in determinate situazioni.

Il nuovo servizio, denominato India, sarà attivo 12 ore al giorno dalle 8 alle 20 nel popoloso quartiere di Monte Rosello.

Gli infermieri a bordo dell'ambulanza metteranno a disposizione la loro professionalità per operare nelle situazioni di emergenza, in costante contatto con la Centrale Operativa 118 di Areus, mettendo in pratica interventi finalizzati al ripristino, sostegno e mantenimento delle funzioni vitali del paziente.

"La presenza di questo mezzo di soccorso avanzato con a bordo personale infermieristico rappresenta un valore aggiunto nella gestione dei soccorsi sul territorio e sarà in grado di garantire un precoce trattamento delle patologie tempo-dipendenti trasferendo l'utente presso la struttura ospedaliera più idonea risparmiando tempo prezioso", spiega il dirigente delle professioni sanitarie Daniele Pandolfi. "Per quanto riguarda i soccorsi pre-ospedalieri, l'attenzione alle peculiarità dei territori dell'Azienda per l'Emergenza Urgenza è massima", sottolinea la direttricegenerale Simonetta Bettelini.





