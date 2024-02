A Urzulei parco e monumento intitolato all'agente Luca Tanzi

Il comune di Urzulei rende omaggio al poliziotto e concittadino Luca Tanzi, medaglia d'oro al valor civile, morto nel crollo del ponte di Oloè tra Oliena e Dorgali, il 18 novembre 2013, mentre partecipava alle operazioni di soccorso alla popolazione colpita dal ciclone Cleopatra, l'alluvione che in Sardegna provocò 19 morti.

L'amministrazione ha voluto intitolare un'area sportiva appena inaugurata all'agente, a cui è stata dedicata una scultura dell'artista oranese Roberto Ziranu. Si tratta di un cubo posato all'ingresso del parco in cui compare la scritta: "Luca Tanzi vice sovrintendente della Polizia di Stato medaglia d'oro al valor civile". Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Ennio Arba, i fedales del 1973 del poliziotto, la vedova Annalisa Lai, il questore e il prefetto di Nuoro, Alfonso Polverino e Giancarlo Dionisi.

"Luca era nato qui a Urzulei e noi lo conoscevamo tutti - ha sottolineato il primo cittadino - A dieci anni dalla morte abbiamo deciso di intitolargli questo parco come riconoscenza per il gesto nobile di essersi sacrificato per aiutare gli altri: Luca è morto nel crollo del ponte mentre insieme ad altri colleghi scortava un'ambulanza. Quella di oggi è stata anche una giornata per ricordarlo e per ricordare il suo grande cuore".

"Il sacrificio di Luca Tanzi - ha aggiunto il questore - testimonia l'altra faccia della Polizia di Stato che si impegna non solo per reprimere i reati ma anche per stare vicino alla popolazione nei momenti di difficoltà. Non è la prima area che viene intitolata a Luca, ce ne sono delle altre. Sono gesti importanti per riconoscere il lavoro dei nostri caduti mentre svolgevano il proprio lavoro e sono per noi motivo di orgoglio".

"Le forze dell'ordine sono i primi servitori dello Stato e questa ne è una testimonianza, purtroppo tragica - ha sottolineato il prefetto - Ho voluto ricordare Luca Tanzi con il motto della Polizia di Stato 'Esserci sempre', perché questo è ciò che i servitori dello Stato fanno: stare al fianco delle persone che hannno difficoltà, anche pagando con la propria vita il gesto di altruismo come è successo a Luca Tanzi".



