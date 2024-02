La giovanissima Viola Porqueddu a Casa Sanremo Live Box

La sassarese Viola Porqueddu, nove anni, sarà tra i protagonisti di "Casa Sanremo Live Box".

Vetrina della musica emergente, si svolge durante le giornate del Festival della canzone italiana, in programma dal 6 al 10 febbraio.

L'8 febbraio la giovanissima cantante, che il 20 febbraio spegnerà le sue prime dieci candeline, avrà la possibilità di mostrare di fronte al vasto pubblico nazionale il suo talento vocale e interpretativo.

Si esibirà in un classico della musica italiana, la celebre "Io ti darò di più", brano portato al successo negli anni '60 da grandi nomi come Orietta Berti, Iva Zanicchi e Ornella Vanoni.

Talento, passione e tantissimo impegno e dedizione. Viola - seguita dal maestro Fabio Lazzara con cui studia canto - ha respirato musica fin da bambina, in famiglia, e all'età di quattro anni ha espresso il desiderio di far parte di un coro.

Dapprima si è inserita nel Coro Sant'Agostino Padre Marco Fabbri di Sassari, oggi fa parte del Coro Spirito Gioioso di Sassari.

Negli anni ha sviluppato una grande passione per il blues, gospel e jazz e per la canzone d'autore italiana. Tra i suoi idoli Aretha Franklin, come anche Amy Winehouse, Mina, Adele, Fabrizio de Andrè.

La sua capacità interpretativa è stata notata lo scorso anno dal maestro Giovanni Budroni e dal direttore artistico di Casa Sanremo, Ciro Barbato, durante le selezioni che si sono svolte in tutta Italia. Già prima si era fatta apprezzare in diversi concorsi dove ha ottenuto numerosi riconoscimenti come la "menzione speciale" come "Miglior solista" al concorso "A manu tenta, la patria dei cori" a Nuoro, il premio visualizzazioni per la categoria Junior "Video presentazione Voci d'oro" al concorso nazionale "Voci d'oro, 50 anni e dintorni", il premio sezione Baby al Rumore Bim festival di Bellaria Igea Marina con l'ammissione tra i 30 bambini dai quali verranno selezionati a Bologna i 15 partecipanti allo Zecchino d'Oro.



