Bambini e famiglie a teatro, 8 spettacoli con Actores Alidos

Il Teatro Actores Alidos compie 42 anni e festeggia con "Il Teatro delle Meraviglie". Fondata il 2 febbraio del 1982, la storica compagnia diretta da Gianfranco Angei propone dal 4 febbraio al 24 marzo la 22/a edizione della rassegna dedicata a bambine e bambini e alle famiglie. In cartellone al Teatro Intrepidi Monelli di Cagliari - in attesa della riapertura del Teatro Centrale Alidos di Quartu Sant'Elena - otto spettacoli tra teatro d'attore e teatro di figura, con produzioni sarde e d'oltre Tirreno.

Si parte con due lavori dei padroni di casa: il 4 febbraio alle 18 "Volevo Volare" di e con Valeria Pilia, anche protagonista sulla scena con Manuela Sanna, per una rilettura della fiaba de "Il brutto anatroccolo" e l'11 febbraio "C'era una volta… Cenerentola" con drammaturgia e regia di Pino Costalunga, dalla novella de "Lo Cunto de li Cunti" di Giambattista Basile. Poi spazio a "Baracca & Burattori - con Alice" del Teatro Tragodia (il 18), per una versione comica e coinvolgente delle avventure della giovane eroina di Lewis Carroll e "Paura fatti sotto!" del Teatro Actores Alidos (il 25 febbraio), da "Il mostro peloso" di Henriette Bichonnier, con Michela Cogotti Valera nel ruolo di Miss Emoticon.

"Il Teatro delle Meraviglie", con la direzione artistica di Valeria Pilia, prosegue (il 3 marzo) con "Il Libro Magico" di TeatroZeta, dove un Cantastorie racconta di Pinocchio, della Principessa sul pisello e di Pollicino e (il 10) con "I vestiti nuovi del principe Amleto" del Teatro del Cerchio, con Mario Aroldi e Mario Mascitelli, dove si intrecciano "Rosencrantz e Guildenstern sono morti" di Stoppard, il dramma shakespeariano e "I vestiti nuovi dell'imperatore" di Andersen, per trovare un antidoto alla malinconia del principe danese.

Si ispira alla favola crudele di "Hansel e Gretel" narrata dai fratelli Grimm, "Una storia" del Nuovo Teatro delle Commedie, con Alessia Cespuglio (17 marzo) e il sipario si chiude (il 24 marzo) su "Camminando sotto il filo" de La Botte e il Cilindro, originale "kabaret marionettistico" di e con Nadia Imperio. Un viaggio tra le fiabe antiche e moderne, per divertire, emozionare e far sognare grandi e piccini.



