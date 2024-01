Giovani scomparsi a Olbia, appello della garante per l'infanzia

Appello della garante per l'infanzia e l'adolescenza della Sardegna, Carla Puligheddu, a tutte le istituzioni e alle comunità dell'Isola per riuscire a ritrovare Karol Canu e Giuseppe Contini, i due ragazzi di 15 e 17 anni scomparsi ormai da sette giorni a Olbia.

"Karol e Giuseppe hanno una famiglia che li attende con apprensione. La loro famiglia siamo tutti noi sardi. Karol e Giuseppe sono nostri figli, cerchiamoli con ogni mezzo. Mi rivolgo - afferma la garante - alle istituzioni preposte alla tutela del diritto di protezione delle persone di minore età residenti nel territorio regionale: non perdiamo altro tempo.

Mobilitiamo le coscienze delle comunità, gli organismi investigativi e le strategie di cui, non solo la Regione Sardegna, ma anche lo Stato, dispone. Chiunque avesse informazioni sui due ragazzi, avesse idee o anche fosse a conoscenza di ciò che è accaduto loro, oltre alle forze dell'ordine, può rivolgersi alla garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza nell'ufficio ubicato a Cagliari in via Roma 25 o attraverso l'invio di una email: garanteinfanzia@consregsardegna.it".

La garante esprime la propria personale solidarietà ai genitori dei due giovani,



Riproduzione riservata © Copyright ANSA