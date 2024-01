Calcio: Cagliari, trattative con la Fiorentina per Mina e Barak

Il Cagliari si rinforza in difesa con l'arrivo di Yerry Mina, centrale colombiano, classe 1994, poco utilizzato dalla Fiorentina. Club e giocatore sono ai dettagli: presto dovrebbe arrivare l'ufficialità con qualche ora di anticipo sulla chiusura del calciomercato, domani alle 20. Da definire la formula, ma dovrebbe essere un prestito sino a fine stagione.

Il giocatore era nel mirino del Cagliari già in estate, ma proprio la Fiorentina era stata più convincente. Mina però ha iniziato male il campionato a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori per parecchio tempo. Quando è tornato Italiano aveva già trovato gli equilibri giusti per la sua retroguardia.

Finora Mina ha collezionato solo sette presenze, solo spezzoni a parte una gara intera in Conference.

È pronto, può essere schierato già lunedì con la Roma. Ma c'è un'altra trattativa in corso con la Fiorentina: Cagliari all'assalto del ceco Antonin Barak, centrocampista in grado di inserirsi anche in zona gol. Il giocatore sarebbe d'accordo, anche per giocare con più continuità e conquistare punti per la Nazionale. La società viola è più restia perché teme di rimanere senza un uomo in grado di cambiare le partite in corso. Fenomeno con il Verona (64 presenze e 18 reti), Barak ha trovato meno soddisfazioni e spazio in maglia viola (32 apparizioni e due reti).

Con Mina e Barak tramonterebbero tutte le altre ipotesi: da Kumbulla e Palomino in difesa, passando per Tourè, Gaetano e Adopo a centrocampo. Possibili partenze invece per Rog, Desogus è Shomurodov. Si decide tutto domani. Cagliari intanto pronto per la sfida di lunedì con la Roma: domani amichevole ad Assemini con il pubblico, i rossoblù affrontano il Pirri.





