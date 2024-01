A Sassari 18 giorni di eventi per il carnevale

Diciotto giorni di festa, tra eventi itineranti, sfilate, carri allegorici, musica, laboratori artistici, divertimento e piatti tipici del carnevale. È il ricco cartellone delle iniziative carnevalesche presentato oggi a Sassari dall'amministrazione comunale con un network di associazioni culturali selezionate tramite avviso pubblico.

L'evento di punta è il gran ballo di martedì grasso, il 13 febbraio, in piazza d'Italia dalle 18.

A Sassari quest'anno sarà possibile assistere a diverse sfilate di carri e maschere in città e nelle borgate: domenica 4 febbraio dalle 16 in piazza Sacro Cuore, giovedì 8, martedì 13 e sabato 17 febbraio dalle 9.30 al quartiere di Monte Rosello Alto e il 9 febbraio a Palmadula. Sabato 10 febbraio grande festa in centro dal mattino, con piazza Fiume a fare da teatro di una parata-spettacolo surreale dove si fonde l'interazione col pubblico, le clownerie, la musica, la macchinazione, le maschere e il teatro. Nel pomeriggio il corteo partirà da piazza d'Italia alle 16 per raggiungere piazza Sant'Antonio, dove ci sarà un pentolaccia per i bambini.

E ancora martedì grasso al centro storico il Carrasciari al Corso con figuranti in costume, giocolieri, trampolieri e frittellata in piazza d'Italia. Domenica 18 febbraio alle 10 ci sarà spazio anche per una pentolaccia a cavallo all'ippodromo Pinna. E dalle 16 la sfilata in via Romita. A corollario della parte più tradizionale del carnevale, ci saranno una serie di appuntamenti col teatro, la musica e i laboratori. Il programma completo è sul sito istituzionale del Comune.



