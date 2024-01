Potenzialità e pericoli dell'AI per imprese turismo e terziario

La prenotazione di una camera d'albergo attraverso l'intelligenza artificiale, assistenza strutturata per capire dove può investire un imprenditore e quale tendenza deve seguire perché l'impresa abbia successo. E ancora, come si può creare un corso di formazione partendo da un documento pdf con pochi click. Non solo potenzialità, bisogna anche anche i rischi nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Se ne parlerà venerdì 2 febbraio nel seminario dal titolo "Il futuro è giù qui, intelligenza artificiale e cyberculture" organizzato da Confcommercio Sud Sardegna.

"Il tessuto del commercio e del terziario di mercato, in particolare nella sua rete urbana di vicinato, deve approcciarsi alla rivoluzione per comprenderla e quindi utilizzarla nella organizzazione dei fattori produttivi", ha dichiarato il presidente Alberto Bertolotti. C'è in ballo il futuro del commercio. "Il sistema dei trasporti e della mobilità sono il tallone di Achille degli imprenditori sardi - osserva la presidente di Confcommercio Green - Campidano del Sud Sardegna Federica Caria - le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale stanno giocando invece un ruolo sempre più significativo nelle strategie aziendali e nell'innovazione e nel microcosmo sardo trovano terreno fertile per traghettare le imprese sarde nel mondo ed il mondo in Sardegna".

Impossibile non tenere conto della tecnologia: "Oggi parlare di intelligenza artificiale nelle nostre aziende è imprescindibile", ha aggiunto Emanuele Frongia della Fipe, "in un momento in cui sempre più bisogna verificare l'attinenza dei parametri economici con l'andamento delle attività, serve sempre di più conoscere e sfruttare questi strumenti". Durante il seminario Francesco Paolo Micozzi, avvocato cassazionista e docente di informatica giuridica all'Università di Perugia spiegherà quali sono i rischi legati all'intelligenza artificiale dal punto di vista giuridico. Manuele Chieppa, amministratore delegato Nexylab spiegherà quali sono le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Emulerà una prenotazione per una camera d'albergo attraverso l'intelligenza artificiale. Ma anche la creazione di un corso di formazione partendo da un semplice documento pdf.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA