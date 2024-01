'Nerone' apre la stagione del Teatro Lirico di Cagliari

Si alza venerdì 9 febbraio a Cagliari il sipario sulla nuova stagione di Lirica e balletto.

"Il cartellone proposto dal Teatro Lirico - spiega il sovrintendete Nicola Colabianchi - accosta amatissime opere come le pucciniane Tosca e Madama Butterfly a interessanti riscoperte. E proprio una rarità musicale è stata scelta come titolo inaugurale".

Le atmosfere dell'antica Roma rivivranno in Nerone di Arrigo Boito, monumentale affresco storico. A dare una sua lettura dell'opera, in un incontro con il pubblico, sarà Carla Moreni, apprezzata musicologa e critica musicale, già protagonista di numerose presentazioni a Cagliari, tra cui un'altro titolo boitiano, Mefistofele.

L'appuntamento è nel foyer di platea venerdì 2 febbraio alle 17. Prima assoluta in Sardegna, Nerone è stata rappresentata in Italia l'ultima volta nel 1975. Sarà proposta a Cagliari in un nuovo allestimento del Lirico. Sul podio Francesco Cilluffo, la regia è firmata da Fabio Ceresa, al suo debutto nel capoluogo sardo.



