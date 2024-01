Emergenza sangue, 23 sacche raccolte dal club Asd Lanusei

Campioni dentro e fuori dal rettangolo verde: i giocatori dell'Asd Lanusei hanno donato 23 sacche di sangue, dimostrando grande altruismo e grande sensibilità sul tema della raccolta del sangue. Decine di persone tra calciatori, staff tecnico, dirigenti e simpatizzanti della squadra si sono date appuntamento davanti all'autoemoteca della Asl Ogliastra, posizionata per l'occasione all'interno dello stadio comunale Lixius di Lanusei. Alcuni di loro hanno deciso di donare recandosi direttamente nel Centro trasfusionale dell'ospedale N.S. della Mercede del capoluogo ogliastrino.

L'iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Centro trasfusionale della Asl Ogliastra, diretto dalla dottoressa Giusy Cabiddu, l'Avis comunale di Lanusei, presieduta da Graziano Felice e il presidente del Lanusei, Roberto Congiu.

"Nonostante fosse la nostra prima iniziativa con l'Asd Lanusei, c'è stata una grande partecipazione - osserva la dottoressa Giusy Cabiddu - la giornata di oggi non è stata è che l'inizio e sono certa che in futuro faremo un numero di sacche superiore, grazie al coinvolgimento di ancora più persone dell'ambiente legato alla squadra". Per i prossimi mesi l'Asl Ogliastra ha in cantiere nuove iniziative: "Ci piacerebbe organizzare giornate di raccolta in collaborazione con le amministrazioni comunali - spiega - speriamo di riuscire a coinvolgere anche i comuni a partecipare a questi importanti momenti di solidarietà".

Soddisfatto anche il presidente dell'Avis comunale di Lanusei, Graziano Felice: "È sempre positivo riuscire ad organizzare iniziative del genere - osserva - come Avis cerchiamo di coinvolgere le scuole e altre realtà come, ad esempio, il corpo forestale. Il nostro obiettivo - conclude- è quello di far avvicinare i giovani al mondo della donazione".



