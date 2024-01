Dalla formazione all'export, un 2024 a sostegno delle imprese

Creare cultura d'impresa, rafforzare le competenze manageriali e gestionali, sostenere le fide della transizione digitale, energetica e ambientale, orientare all'innovazione, agevolare la fruizione dei servizi e degli spazi espositivi di Promocamera. Sono gli obiettivi fissati per il 2024 dal presidente dell'agenzia speciale della Camera di Commercio di Sassari e del Nord Sardegna, Francesco Carboni. Dalla formazione all'export, dalla programmazione alla consulenza, dalla valorizzazione delle eccellenze del territorio alla capacità di trasformare le buone idee in valide iniziative imprenditoriali, le azioni pensate da Promocamera sono state presentate alla stampa nella sede di Predda Niedda. "Vogliamo dare alle imprese del territorio gli strumenti per essere competitive nel mercato globale", ha detto Carboni.

Via a breve a corsi di formazione sul social media management, per sfruttare al meglio i nuovi canali di promozione e sul management green e digitale. L'export e la cooperazione saranno sostenuti dai progetti "Sei - Sostegno all'Export delle Imprese italiane", e "Preparazione delle Pmi ad affrontare i mercati internazionali", con un articolato insieme di servizi di orientamento, formazione e assistenza specialistica. Sarà rinforzato il Centro di competenze transfrontaliero, che permetterà alle imprese di entrare in contatto con una rete internazionale di consulenti e professionisti in grado di fornire supporto e assistenza per lo sviluppo di un'efficace e moderna strategia di internazionalizzazione.

L'uso dei fondi europei sarà uno dei pilastri strategici delle attività, portando risorse aggiuntive da investire sulla competitività delle imprese e del territorio. Sarà valorizzata anche l'attività degli spazi espositivi, a iniziare dal grande e moderno padiglione, che ospiterà numerosi eventi di promozione dei principali comparti dell'economia locale.

"La Camera di Commercio ha incrementato del 25% le risorse per il nostro programma - sottolinea Carboni - siamo un imprescindibile braccio operativo, adeguato per vocazione a ideare, gestire e realizzare progetti di natura strategica a supporto dei processi di crescita e sviluppo delle singole filiere produttive e del territorio nel suo insieme".



