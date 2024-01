Cagliari, aperte al pubblico nuove aree verdi a Is Mirrionis

Sono state aperte al pubblico le aree verdi riqualificate nel quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari, ricomprese nei lavori di recupero e potenziamento di aree verdi degradate, finanziati con fondi Pon Metro React-EU, che hanno interessato 27 aree verdi cittadine.

L'intervento, dell'estensione complessiva di circa 4.200 metri suddiviso in nove spazi antistanti gli edifici ad uso abitativo, ha interessato il verde comunale nelle vie Piovella, Parraguez, del Seminario e Cadello.

I lavori hanno visto la piantumazione di alberi, arbusti ed essenze mediterranee, ora servite da impianto di irrigazione.

Sono state inoltre realizzate, laddove consentito dagli spazi, due aree giochi per bambini e un'area fitness.



