Fondazione Segni, con i 5 miliardi del Pnrr l'Isola può cambiare passo

"In Sardegna col Pnrr arriveranno oltre 5 miliardi di euro, occorre spingere i nostri amministratori affinché diventi un grande aiuto per tutta l'Isola". È l'appello dell'ex parlamentare Mario Segni dall'incontro pubblico promosso dalla Fondazione Antonio Segni, di cui è presidente. Secondo la Regione, sono oltre 4 miliardi e mezzo i fondi a disposizione dal Piano: 1,3 miliardi sono destinati al Sassarese, 563,7 milioni al Nuorese, 302,4 milioni all'Oristanese, 640 milioni al Sud Sardegna e 1,2 miliardi al Cagliaritano.

Per la Salute ci sono 413,78 milioni di euro per due grandi linee di intervento: la sanità territoriale con 218,03 milioni per la telemedicina, 50 case di comunità, 13 ospedali di comunità e 16 centrali operative territoriali, e l'ammodernamento tecnologico con 195,01 milioni per la riqualificazione e messa in sicurezza, digitalizzazione e acquisto di grandi apparecchiature. Nei trasporti emergono i progetti ferroviari per il raddoppio della Decimomannu-Villamassargia, l'elettrificazione della Cagliari-Oristano, il collegamento elettrificato locale tra gli aeroporti e le città di Cagliari e Olbia e la velocizzazione del tratto Oristano-Chilivani.

Sono stati analizzati oltre 7mila progetti per 400 miliardi e 700 milioni di investimenti concentrati soprattutto nel settore costruzioni e dell'ammodernamento tecnologico. "Il Pnrr rappresenta una grande opportunità per le imprese, le affianchiamo per accedere ai bandi e presentare i progetti, 16mila realtà italiane hanno già ottenuto l'aggiudicazione di oltre 900 bandi connessi alle missioni del Pnrr", ha spiegato Stefano Cappellari, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna, nel corso del dibattito aperto a rappresentanti istituzionali, docenti universitari e consulenti di varia estrazione.

Per Roberto Doneddu, direttore dell'Unità di progetto del Pnrr Sardegna, "l'obiettivo è di facilitare il coordinamento strategico tra i diversi rami dell'amministrazione regionale coinvolti nell'attuazione delle misure e aiutare le autonomie locali a gestire meglio le linee di finanziamento più adeguate".





