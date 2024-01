Regionali: Truzzu e Salvini aprono la campagna per il voto

Il candidato presidente del centrodestra Paolo Truzzu per le regionali del 25 febbraio in Sardegna sarà presente domani mattina all'apertura del convegno organizzato dalla Lega a Cagliari cui parteciperà il ministro dei Trasporti e vice premier Matteo Salvini. Lo conferma lo staff del sindaco di Cagliari che è riuscito a organizzare l'agenda in modo che i due potessero incontrarsi nel primo giorno ufficiale di campagna elettorale. E' stato così annullato un appuntamento di Truzzu previsto in mattinata a Santadi, nel Sulcis. All'evento, dal titolo "L'Italia dei Sì 2023-2032 - Progetti e grandi opere in Italia e in Sardegna", parteciperà per la giunta regionale l'assessore dei Trasporti Antonio Moro, presidente del Psd'Az.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA