Basket: Dinamo, coach Markovic si presenta 'Fiero di essere qui'

"Il mio basket? Cercare di vincere". Il nuovo allenatore della Dinamo Banco di Sardegna Sassari si presenta così. Nedad Markovic, bosniaco, 55 anni, ex giocatore, che come coach ha girato l'Europa, sbarca nell'isola per sostituire Piero Bucchi, esonerato dalla società biancoblu nel tentativo di dare una scossa a una stagione sin qui deludente.

"Gran rispetto per Piero, ha fatto ottime cose, ma purtroppo questo fa parte del gioco - dice Markovic in premessa - non è la prima volta che subentro a campionato in corso". Il tecnico è arrivato a Sassari ieri sera e si è subito presentato in palestra per condurre il primo allenamento e conoscere i suoi nuovi giocatori. "Sono molto felice di far parte di questo club storico, che ha vinto tanto, ha tradizione e grande organizzazione - confessa il coach - per me è una grande sfida, desideravo venire in Italia da tanto e non c'ho pensato due volte".

Incalzato sul materiale umano a sua disposizione e sul momento della squadra, il bosniaco dispensa ottimismo e predica calma. "È difficile dire ora se servirà intervenire sul mercato, vediamo anzitutto se il cambio di allenatore gioverà all'energia di alcuni giocatori e del gruppo - dice - la squadra ha già una sua struttura e una sua fisionomia, aspettiamo la pausa di febbraio e poi ragioneremo insieme alla società".

Già domenica c'è il primo test, e non è dei più semplici: il Banco sarà di scena a Milano alle 17 contro quella che Markovic definisce "un top team a livello europeo, non solo in Italia", e che "scenderà in campo con grandi motivazioni anche per aver perso qui all'andata". Una sfida quasi proibitiva, insomma, ma "sarà un bel test per capire le cose positive dalle quali ripartire".



