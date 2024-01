Raku trasforma cabina elettrica di Padru in un'opera d'arte

Raku, volto noto dell'ultima generazione di artisti che interpreta l'antica arte dei murales coi linguaggi della street art contemporanea, ha trasformato in opera d'arte la cabina elettrica di E-Distribuzione installata nel centro urbano di Padru, in via Nuoro.

L'artista di San Gavino c'è riuscito con la benedizione dell'amministrazione comunale e della società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione.

L'opera, intitolata "A Padru splende sempre il sole", è un omaggio al paese e ai suoi elementi peculiari, dal mare alla montagna passando per le api, presenti nello stemma comunale.

Il rischio di estinzione delle api ne ha fatto emergere l'importanza ecosistemica, generando un interesse diffuso verso la sua tutela. E-Distribuzione ha accettato la sfida e ha messo in atto alcune concrete iniziative di salvaguardia. In Sardegna saranno installate delle arnie lungo dei corridoi immaginati per consentire la loro attività di impollinazione, essenziale per la riproduzione di diverse piante selvatiche e la nascita di varie colture, regolando così i differenti ecosistemi.

L'iniziativa si inserisce in un piano della società di distribuzione per trasformare le cabine elettriche in opere di street art. "Siamo orgogliosi di promuovere la Street Art e di valorizzare la nostra presenza sul territorio, reinventando spazi artistici, integrando le nostre strutture con l'ambiente, come nel caso della salvaguardia delle api, e favorendo la diffusione della cultura e della tradizione", spiega Roberta Casciello, responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente di E-Distribuzione per la Sardegna.

A due mesi dalla XIV Biennale di Pittura andata in scena a Padru, il sindaco Antonello Idini rimarca che "la scommessa di portare l'arte fuori dagli edifici è stata vinta e l'esempio di Raku ne è la dimostrazione".



