È partito il conto alla rovescia per l'edizione 2024 di Monumenti Aperti. Gli organizzatori hanno aperto il cantiere della 28/a edizione contattando tutti i Comuni dell'Isdola e fissando al 12 febbraio la deadline per le richieste di partecipazione che le amministrazioni locali dovranno inviare alla mail comuni@monumentiaperti.com.

Aperto anche il bando per sei posti messi in palio dal progetto di Servizio Civile Universale, che scadrà il 15 febbraio, aperto a ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni che entro le 14 del 15 febbraio potranno candidarsi per far parte per dodici mesi in una squadra di lavoro che si dedicherà ad attività culturali e di valorizzazione del patrimonio.

In particolare, i vincitori potranno sviluppare competente come organizzatori di attività culturali ed esperti in comunicazione dei beni culturali, lavorando tra l'altro alla digitalizzazione e promozione dell'intero patrimonio delle città e dei paesi della rete di Monumenti Aperti.

Imago Mundi, la società che coordina Monumenti Aperti a livello nazionale, spera di replicare i numeri della scorsa edizione. Nel 2023 sono stati adottati 800 monumenti nei 62 comuni che hanno aderito, sei dei quali all'esordio. I monumenti sono stati visitati da 171mila e 568 persone. Ben 343 le associazioni partecipanti, 158 le istituzioni pubbliche e private coinvolte, 288 le scuole presenti, con docenti e studenti che hanno rappresentato la maggioranza dei 16mila e 790 volontari all'opera durante i weekend di apertura. Dal 1997, anno d'esordio, hanno partecipato almeno una volta 175 Comuni.





