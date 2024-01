Nuovo test in Sardegna il 24 per sistema di allarme nazionale

Mercoledì 24 gennaio, in accordo con il Dipartimento di Protezione civile, è stato programmato un nuovo test di utilizzo del sistema IT-alert, il sistema di allarme pubblico nazionale, per lo scenario di incidente rilevante in uno stabilimento industriale soggetto alla direttiva Seveso.

Tra le 12 e le 13 del giorno stabilito, i telefoni cellulari che si troveranno nel raggio di 2 chilometri dallo stabilimento Fiamma 2000 S.p.a. nel territorio di Serramanna, saranno raggiunti da un messaggio di test IT-alert, che avviserà dell'incidente rilevante a stabilimenti industriali.

Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile dell'area suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle altre notifiche, e visualizzeranno un messaggio "TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST".

In questi giorni i test, stanno proseguendo anche in altre 11 Regioni d'Italia, e saranno utili per sperimentare l'utilizzo di IT-alert su porzioni ridotte e circoscritte di territorio, ma anche per fare un passo avanti nel processo di familiarizzazione con il sistema di allarme pubblico e permettere alle persone di acquisire maggiore confidenza con la ricezione del messaggio per scenari di rischio specifici, con testo declinato in base al rischio e al sito interessato.



