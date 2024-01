Un furgone Renault Kangoo, di proprietà di un corriere addetto alla consegna pacchi, è stato dato alle fiamme durante la notte in via Biasi a Nuoro.

L'incendio ha coinvolto la parte anteriore del veicolo e i danni sono ingenti.

Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro. Sul posto anche gli agenti di Polizia e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA