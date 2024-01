Viola il divieto di avvicinamento alla madre, arrestato

Un uomo sassarese è stato arrestato dalla Polizia di Stato per avere violato il divieto di avvicinamento alla madre - oggetto in passato di maltrattamenti - disposto dal giudice.

Il braccialetto elettronico applicato all'uomo ha inviato un alert alla sala operativa della Questura.

Gli agenti della Volante hano raggiunto l'appartamento dove vive la donna e poco distante dalla casa hanno individuato il figlio.

I poliziotti hanno così accertato che il giovane aveva cercato di entrare nell'abitazione della madre, ma era stato respinto.

L'uomo è stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.





