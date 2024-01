Picco record per l'influenza, da Asl appello alla vaccinazione

Come nel resto d'Italia anche in Sardegna si registra il picco per l'influenza con i contagi in continua ascesa. Tra patologie influenzali e para influenzali si superano i 18 casi per 1000 abitanti, "con dati 3 volte superiori nei bambini da 0 a 5 anni. Un'incidenza che non vedevamo da tantissimi anni: basti pensare che lo scorso anno siamo arrivati a 16 casi su mille", spiega Gabriele Mereu responsabile del servizio vaccinoprofilassi della Asl di Cagliari.

Attualmente i ceppi del virus influenzale in circolazione sono due, l'H3N2 (australiana) e l'H1N1 (suina). A questi due si aggiungono altri due virus che stanno imperversando in questo momento quello respiratorio sinciziale e il Covid.

"Ci sono tanti ricoverati e tanta gente a letto - aggiunge Mereu - attualmente tutte le persone ricoverate hanno patologie come bronchite, polmonite interstiziale e broncopolmoniti che si possono complicare e che potrebbero portare a terapie di supporto". Da qui un appello alla vaccinazione: "i vaccini in uso sono validi per i vurus in circolazione e servono per salvaguardare i fragili e chi ha pluri-patologie. Purtroppo non abbiamo raggiunto la prevista copertura vaccinale in Italia: l'anno scorso siamo arrivati sotto il 60%, mentre le indicazioni erano quelli di un minimo del 75% - osserva Mereu - Ecco allora che ribadiamo l'appello alla popolazione perché si vaccini: lo si può fare sino a marzo".

Maria Valentina Marras, direttrice del Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asl 5 di Oristano, ricorda che l'invito "è rivolto soprattutto ai pazienti over 60, ai pazienti fragili e a coloro che lavorano a contatto col pubblico". La campagna antiinfluenzale ed anti Covid avviata lo scorso 13 novembre dalla Asl 5 vede finora 17.206 residenti hanno fatto il vaccini contro l'influenza e 5.269 si sono immunizzati contro il contagio da Covid.

Nel frattempo proseguono in tutta l'Isola anche gli open day vaccinali: la ASL di Nuoro dopo gli ambulatori aperti sino al 25 a Siniscola, organizza una nuova giornata senza prenotazione all'ospedale San Francesco, lunedì 22 gennaio, mentre è in programma mercoledì 17 gennaio ad Ozieri il secondo degli appuntamenti dell’Open Day vaccinale organizzato dalla Asl di Sassari , al Poliambulatorio in via Colle dei Cappuccini. Già programmati anche le prossime aperture il 20 ad Alghero e Sassari e il 27 a Thiesi.

