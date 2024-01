Nuovi slot Enac, sbloccate prenotazioni voli per l'estate

Con una lettera inviata oggi ad Assoclearance (l'associazione che gestisce l'assegnazione degli slot negli aeroporti) e all'Assessorato regionale dei Trasporti, l'Enac ha fatto chiarezza in merito all'assegnazione delle bande orarie (slot) per i voli in regime di oneri di servizio pubblico.

In particolare - spiega l'Ente nazionale per l'aviazione civile - rispetto ai movimenti orari sull'aeroporto di Milano Linate per i voli in onere di servizio pubblico, Enac ha autorizzato Assoclearance a superare il limite dei 18 movimenti orari e, contestualmente, ha autorizzato il programma operativo di Ita Airways per la stagione estiva.

In questo modo - sottolinea l'Enac - i passeggeri interessati possono, senza problemi, prenotare i voli da e per la Sardegna per i collegamenti con Linate e Fiumicino anche per i prossimi mesi.

A seguito delle autorizzazioni ricevute da Enac e dalla Regione Sardegna sui voli Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa e Cagliari-Milano Linate e viceversa, Ita Airways "sta lavorando all'alimentazione dei propri sistemi di vendita per rendere disponibili per l'acquisto i biglietti per i voli della stagione estiva 2024 nelle prossime ore". Lo rende noto la compagnia, spiegando che darà "adeguata e tempestiva comunicazione dell'adeguamento dei propri sistemi".



