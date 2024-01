Truzzu, 'il posto del Psd'Az è col centrodestra unito'

Appello a Lega e Psd'Az: 'il vostro posto è qui, non c'è altro posto dove potreste stare meglio, state al nostro fianco. E se avete un dubbio, che credo non ci sia, la cosa che vi chiedo è che lo sciogliate subito, per rispetto di tutti, dei nostri elettori, dei sardi'. Così Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, alla sua prima uscita da candidato del centrodestra sardo alla presidenza della Regione Sardegna. "Questo tira e molla non aiuta nessuno, il compito della politica è dare l'esempio e mettersi a disposizione degli altri. Far capire che c'è qualcosa di più importante di un singolo". Sulla stessa lunghezza d'onda la senatrice e coordinatrice di FdI in Sardegna Antonella Zedda. "Faccio un appello alla Lega e al Psd'Az: fate parte con noi della compagnia dell'anello, le porte sono aperte, vi aspettiamo, siamo qui", parole pronunciate durante l'evento dal titolo tolkeniano "C'è del buono in questo mondo - È giusto combattere per questo", organizzato da diversi anni da Fratelli d'Italia insieme a Gioventù nazionale a Quartu Sant'Elena. Cita volutamente la compagnia dell'anello e il Gandalf, il personaggio creato dallo scrittore, la coordinatrice di FdI, che punta il suo breve intervento tutto su questo appello all'unita del centrodestra in Sardegna in vista delle regionali del 25 febbraio.

