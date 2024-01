Campionati europei di biliardo '5 birilli' a Calangianus

Campionati europei '5 birilli' di biliardo. Dal 13 al 21 gennaio nel padiglione fieristico Expo di Calangianus si sfideranno 150 atleti in rappresentanza di 11 nazioni. Saranno impegnati nell'individuale maschile e femminile 5 birilli, e nei tornei a squadre 5 birilli e biathlon, novità di questa edizione. Previsto anche un Gran Premio speciale (5 birilli doppio misto).

La manifestazione è realizzata con il contributo della Regione. I tornei si svolgeranno uno dopo l'altro in 9 giorni di gare. Gli azzurri coinvolti sono 25 di cui due sardi. Le sfide inizieranno il 13 gennaio con i gironi di qualificazione delle squadre nazionali 5 birilli nelle specialità Donne e Biathlon.

L'ultima giornata sarà, come detto, il 21 gennaio con la finale del Campionato Europeo a squadre 5 birilli. A trasmettere l'evento sarà il servizio streaming della Federazione Italiana Billiard Channel e Kozoom.

Soddisfatto Paolo Scaramuzzi, organizzatore dell'evento e presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling. "Dopo il Mondiale e le Biliardiadi eccoci al European Championship of Biathlon and 5 Pins All in One. Forse la scommessa più difficile - confessa - Organizzare a gennaio, in bassissima stagione, è la vera sfida. Abbiamo fatto un accordo con Aeroitalia per favorire le stesse condizioni di continuità territoriale per tutti i giocatori partecipanti che transitano da Roma e Milano verso Olbia ed Alghero. Come nelle altre occasioni, supporteremo tutti con un servizio navette, da e per gli aeroporti e tutti i giorni da e per strutture ricettive ed Expo Calangianus".

Sport e turismo. "Le manifestazioni sportive internazionali sono una vetrina unica per la nostra Isola", spiega il sindaco Fabio Albieri..



Riproduzione riservata © Copyright ANSA