Intesa Ctm-Università Cagliari per viaggiare sui bus

Università di Cagliari e Ctm insieme per far viaggiare meglio gli studenti in pullman. Prende il via, infatti, una campagna di comunicazione con informazioni utili per gli spostamenti e tempi di percorrenza. L'iniziativa è stata preceduta da una serie di incontri tra Unica e Ctm con il coinvolgimento delle associazioni studentesche. Predisposto un questionario: sarà disponibile sui siti del magazine dell'Università e di UniCA per raccogliere indicazioni, suggerimenti e proposte sul servizio.

Sono inoltre state realizzate mappe dettagliate che verranno distribuite nelle sedi dell'ateneo m (atri dei Campus) e nei luoghi frequentati dagli universitari (biblioteche, mense, case degli studenti). "La collaborazione - spiega il rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola - con l'azienda di trasporto pubblico Ctm rappresenta per il nostro ateneo un importante contributo per il miglioramento dei servizi che offriamo alle nostre studentesse e ai nostri studenti.

L'Università deve poter garantire, accanto alla formazione accademica, accesso a una mobilità efficace ed efficiente nell'ottica di un servizio rivolto al territorio".

Per il presidente del CTM Carlo Andrea Arba "tavolo tecnico e campagna di comunicazione congiunta rappresentano un'opportunità per costruire ponti solidi tra istituzioni e studenti".



