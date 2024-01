Al via progetto educativo su zoonosi parassitarie trasmissibili

Al via un progetto di prevenzione delle zoonosi parassitarie nelle scuole primarie della Sardegna e della Sicilia per conoscere i potenziali pericoli per i nostri amici a quattro zampe e fare prevenzione ma anche saper spiegare ai bambini che gli animali non sono giocattoli e che meritano una attenzione costante e spesso sono totalmente dipendenti da noi. Parte in questi giorni "Carefree with our pets", un progetto PRIN PNRR 2022 finanziato dal Ministero dell'università e dall'Unione Europea nell'ambito del Next Generation EU, che vede le unità di Parassitologia Veterinaria delle Università di Sassari e di Messina lavorare assieme per prevenire la diffusione delle zoonosi parassitarie potenzialmente trasmissibili dagli animali domestici.

Si tratta di un progetto di edutainment, ossia di tipo educativo e di intrattenimento finalizzato sia a educare ma anche divertire, che coinvolgerà le scuole primarie in ambienti urbani e rurali delle due isole maggiori. I ricercatori saranno impegnati nella difficile missione di tradurre in parole e concetti semplici i potenziali pericoli che possono derivare dalla convivenza con i pets.

Il gruppo di ricerca fornirà inoltre ai docenti di scienze che lo vorranno, un supporto tecnico e formativo per poter svolgere degli ulteriori approfondimenti sulle zoonosi parassitarie.

Grazie alla collaborazione con gli Ospedali Didattici Veterinari dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria delle Università di Sassari e di Messina, tutti gli studenti che parteciperanno al progetto avranno la possibilità di usufruire di una visita gratuita per i loro pets. Verrà realizzato uno studio sulla contaminazione fecale e parassitaria dei parchi urbani e delle aree pubbliche per la valutazione del rischio zoonosico.

Gli endoparassiti che più comunemente possono essere trasmessi dai pets all'uomo sono gli ascaridi, gli ancilostomidi, strongiloides e giardia. Le due isole continuano inoltre ad essere endemiche per l'Echinococcosi cistica, zoonosi particolarmente rilevante in ambito rurale e che viene trasmessa dal cane all'uomo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA