Il Peer Gynt di Grieg inaugura stagione concerti del Lirico

Un affascinante cartellone con 12 appuntamenti, dal 12 gennaio all'11 giugno, con apprezzati direttori e solisti.

Si alza con il nuovo anno il sipario del Teatro Lirico di Cagliari per dar vita alla nuova stagione di concerti.

L'inaugurazione, venerdì 12 alle 20,30 e il giorno successivo alle 19, è affidata a uno dei capolavori assoluti della letteratura musicale norvegese: frammenti dalle musiche di scena per soli, coro e orchestra, per l'omonimo poema drammatico di Henrik Ibsen di Edvard Grieg, considerato il più grande compositore norvegese.

A guidare orchestra e coro del Teatro Lirico sarà Bjarte Engeset, direttore d'orchestra norvegese al suo debutto a Cagliari.

I ruoli solistici sono affidati al soprano Gabrielle Philiponet e all'attore cagliaritano Simeone Latini in qualità di narratore. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

L'ultima esecuzione a Cagliari del Peer Gynt di Grieg risale all' ottobre 1991 all'Auditorium del Conservatorio nella versione ridotta per orchestra e soprano solista. A dirigere era stato Piero Bellugi, soprano Mika Kunii.

Venerdì 12 gennaio, alle 11, è prevista l'Anteprima Giovani, aperta alle scuole che potranno assistere, dalla prima loggia, alla prova generale del concerto serale: posto unico 3 euro.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di un'ora e 40 minuti circa e non prevede l'intervallo.



