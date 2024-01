Befana protagonista di tanti eventi con i Superanimatori

Da oggi e fino al 6 gennaio, la Sardegna si prepara ad accogliere la magia dell'Epifania con una serie di eventi organizzati dai Superanimatori dopo il successo delle date natalizie allestite in tutta l'Isola. Protagonista di questa festa tanto attesa è la figura leggendaria della Befana, l'anziana signora che, in sella alla sua scopa volante, porta gioia e sorrisi ai bambini.

La Befana, icona intramontabile della tradizione italiana, è pronta a solcare i cieli della Sardegna per distribuire dolciumi, giocattoli, caramelle e frutta secca ai piccoli che si sono comportati bene durante l'anno. La sua storia affonda le radici nelle antiche leggende popolari, e il suo arrivo è atteso con trepidazione da generazioni di bambini che, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, lasciano le calze appese, sperando di trovarle piene di doni al loro risveglio.

La Befana dei Superanimatori, in compagnia di elfi, mascotte e performer farà tappa in numerose piazze della Sardegna, in particolare a Cagliari, Villasimius, Oristano, Iglesias e Villacidro, che diventeranno il palcoscenico di momenti per tutta la famiglia.

IL TOUR DELLA BEFANA - Si parte venerdì 5 a Iglesias. Dalle ore 16.30 piazza Sella ospiterà l'evento "La Befana vien di notte": l'animazione degli elfi, la parata delle mascotte più amate, il corner truccabimbi, la baby dance e gli spettacoli regaleranno alla cittadina mineraria un'atmosfera unica.

Quattro gli eventi in calendario nel giorno dell'Epifania.

Nel pomeriggio a Cagliari, la Befana farà tappa nei mercatini del corso Vittorio Emanuele II e piazza Yenne a partire dalle 17.

La vecchina, i suoi amici elfi, le mascotte, la baby dance e tanta musica saranno protagonisti dalle 17 in piazza Gramsci a Villasimius. Stesso orario per l'evento "Meet Befana" al centro commerciale Porta Nuova di Oristano, mentre al centro commerciale Sant'Ignazio di Villacidro l'evento è in programma a partire dalle 16.30. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.



