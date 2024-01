Accusa malore mentre taglia albero e muore travolto da tronco

Si è sentito male, mentre potava un albero nel suo giardino e un tronco appena tagliato lo ha travolto. Un uomo di 65 anni, Antonio Serra, è morto nel primo pomeriggio a Matzaccara, frazione di San Giovanni Suergiu, nel Sulcis.

Secondo le prime informazioni di quanto accaduto, il 65enne stava potando l'albero quando sarebbe stato colto da un infarto.

Non si sa se è svenuto proprio mentre tagliava una parte della pianta, sta di fatto che un grosso tronco lo ha travolto.

Sul posto, chiamati dai familiari, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118, ma ormai per il 65enne non c'era più nulla da fare.

Al momento non è stato possibile stabilire se l'uomo sia morto per l'infarto oppure sia stato ucciso dal tronco che gli è finito addosso.



