I grandi nomi della musica italiana accendono il Capodanno

Una parata di big per un Capodanno in musica in tutte le piazze della Sardegna. Zucchero e Salmo a Olbia, Ligabue ad Alghero, Mengoni a Cagliari, Mahmood a Castelsardo, annunciato dallo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo dalle terrazze del Castello dei Doria, Francesco Renga e Nek a Sassari, Noemi a Nuoro. Tra megapalchi, maxischermi, fuochi d'artificio, cornici cromatiche, nell'Isola sarà grande musica live per salutare il nuovo anno.

L'itinerario dei concertoni attraversa tutta la Sardegna in un mosaico di generi e stili, toccando anche i piccoli centri. Ad accendere la notte a Dorgali, il rapper e produttore milanese Mondo Marcio. A Villasimius risuona in piazza Margherita Hack la musica americana delle radici con Joe Bastianich, noto volto di Masterchef e cantante rock, blues e folk, & La Terza Classe. A salutare il nuovo anno a Iglesias sarà invece l'hip- pop rap di Fred De Palma, a Tortolì il cantautore e rapper genovese Alfa. Il 31 notte con esibizioni e dj set con Alien Cut, Spyne e Jessie Diamond a Oristano in piazza Eleonora.

Per gestire flussi e ingressi la macchina organizzativa si è messa in moto per disporre le norme di sicurezza per il Capodanno in piazza in tutti i centri dell'Isola. Tutto è pronto a Cagliari per l'attesissimo live di Marco Mengoni, icona della musica italiana, due volte vincitore a Sanremo, forte del suo straordinario successo in ambito europeo. Alle 23.30 sale sul palco della Fiera. Un concerto a numero chiuso: "siamo a quasi 20 mila pass prenotati, ma ce ne sono ancora disponibili", spiega l'assessora comunale alla Cultura Maria Dolores Picciau.

Ticket nominativi e controlli all'ingresso dove si accede mostrando un documento d'identità. Nel ticket è indicato anche il varco di accesso. Ne sono previsti tre: viale Diaz, via Pessagno lato Coni, via Pessagno lato via Ferrara. Cancelli aperti dalle 18. Tre i punti di ristoro dentro l'area. L'ordinanza firmata dal sindaco Truzzu vieta di portare all'interno fuochi d'artificio, bevande e cibo. Il Ctm mette in servizio le navette di Capodanno, ultime corse tra le 3.15 e le 3.50.

Con la sua energia rock blues Zucchero è la stella di prima grandezza della notte di San Silvestro a Olbia. Ma non è finita, perchè poi sul palco allestito al Molo Brin salirà il rapper di casa, Salmo. Maxi schermi tutto intorno. Il Comune consiglia di parcheggiare nei grandi spazi dei centri commerciali serviti dai bus navetta non stop gratuiti dell'Aspo dalle 17 alle 5 del mattino. Dalle 19 del 31 fino alle 7 dell'1 gennaio vendita di bibite in bottiglie vetro, plastica o lattine vietati in tutto il territorio comunale. No anche a mortaretti e petardi nelle aree pubbliche.

Tutto in sicurezza anche ad Alghero che col suo Cap d'Any saluta il nuovo anno con un nome di punta, Ligabue. Il rocker emiliano sarà protagonista nell'area concerti di piazzale della Pace sul lungomare. Bottiglie di vetro, lattine e di plastica con tappo off limits, vietati petardi, oggetti contundenti, spray urticante e, come per i mega concerti, borse o zaini di grandi dimensioni. Già predisposte tre aree di sosta: presso il campo sportivo Don Bosco, nell'area sterrata tra le vie Castelsardo e De Giorgio, area interna Anfiteatro Ivan Graziani, operativa dalle 8 del 31 dicembre. Le aree sono collegate con bus navetta gratuiti.

Capodanno a Sassari in piazza d'Italia con l'amato duo Nek e Francesco Renga. Dalle 18 del 31 e fino alle 2 dell'1 sarà aperto gratuitamente il parcheggio di viale Mameli. L' Atp ha predisposto un servizio navetta ogni 15 minuti. L'area destinata al pubblico sarà divisa in due settori e si accederà da via Cagliari e via Roma. No a zaini di grandi dimensioni e bevande analcoliche o alcoliche in qualsiasi tipo di contenitore. Vietato accedere al concerto con animali, ombrelli (in caso di pioggia ammessi solo quelli piccoli senza punta), bastoni per selfie, treppiedi, aste e caschi. Inoltre, nelle piazze e nelle strade attorno a piazza d'Italia, no alla vendita per l'asporto di bevande analcoliche comprese, in contenitori di vetro e lattine.



