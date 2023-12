Nucleare:verso ricorso Regione Sardegna contro elenco siti Sogin

La Regione Sardegna farà ricorso contro la pubblicazione dell'elenco dei siti idonei da parte di Sogin per il deposito nazionale di rifiuti radioattivi, in cui la Sardegna è presente con 8 siti divisi su 14 Comuni. Lo ha annunciato il governatore Christian Solinas nell'Aula del Consiglio regionale durante i lavori degli stati generali dedicati al tema del nucleari.

"Ho già dato mandato all'avvocatura della Regione di fare un accesso agli atti - ha spiegato il presidente - per formare un fascicolo utile per impugnarlo, se risulterà impugnabile, anche solo la pubblicazione dell'elenco della Sogin". "Faremo tutto ciò che è nelle nostre forze e competenze e tutte le argomentazioni giuridiche utili verrano introdotte nel ricorso che la Regione presenterà", ha chiarito. Nell'intervento di chiusura della seduta Solinas ha ricordato i "prezzi altissimi pagati al concetto della solidarietà nazionale: abbiamo già subito il disboscamento, le concessioni minerarie, il sangue della prima guerra mondiale, le servitù militari e quelle industriali. Ora anche quelle delle energie rinnovabili. Ci sono ragioni paesaggistiche, ambientale e morfologiche che impediscono la costruzione di un deposito così".

"Davanti alla possibilità anche solo provocatoria di una compensazione diciamo che siamo per il no a qualsiasi discussione su questo tema", ha ammonito il governatore. Per il presidente della Regione "è necessario coinvolgere le altre isole del Mediterraneo, in cui navigheranno le navi con i rifiuti radioattivi".

Prima di Solinas gli interventi di tutti i capigruppo delle forze politiche, che dopo quelli di amministratori locali e sindacati, hanno ribadito il no unanime. No che sarà messo nero su bianco in un documento da condividere prima con le forze sociali e tutti i sindaci per poi ottenere il via libera unanime dell'Assemblea in una delle prossime riunioni dell'Aula.



