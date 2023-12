Regionali '24: Sinistra italiana con Avs per Alessandra Todde

Sinistra italiana in Sardegna sta con l'Alleanza rosso-verde e sostiene la candidata Alessandra Todde a trazione Pd-M5s nella corsa alle Regionali del 25 febbraio 2024. Lo ha stabilito la riunione dell'assemblea regionale del partito, nei giorni scorsi a Ghilarza, in cui sono stati eletti i nuovi organismi dirigenti: Christian Locci (consigliere comunale di Villaputzu), segretario regionale, l'ozierese Antonella Chirigoni presidente.

"Al congresso regionale il primo documento congressuale (Vendola-Fratoianni) ha raccolto oltre il 90% dei consensi degli iscritti sardi - spiega una nota del partito -. Sulla base delle indicazioni anche in Sardegna il partito (che finora aveva aderito alla lista Sinistra Futura) riaprirà immediatamente le interlocuzioni con i referenti regionali dei Verdi, Possibile e Sinistra sarda, per dare vita alle regionali del 25 febbraio 2024 all'Alleanza rosso-verde, coerentemente con quanto realizzato alle elezioni politiche 2022".

Il partito di recente ha avuto l'adesione dell'ex deputato Michele Piras, che ha lasciato il Pd dopo quattro anni. Sulla divisione del campo di centrosinistra e sulle due candidature di Todde e Renato Soru, Sinistra italiana "lavorerà con tutte le sue energie per scongiurare ogni dannosa e incomprensibile rottura del campo largo dei democratici e dei progressisti - si legge nella nota -, ritenendo che ancora vi siano tutti i margini politici e di ragionevolezza per ricomporre una alleanza competitiva e con un alto profilo programmatico che sconfigga le destre e restituisca alla Sardegna e ai sardi un governo capace di risolvere i problemi dell'Isola e costruire un percorso concreto per la sua rinascita economica, sociale e culturale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA