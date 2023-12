"Natale da rombo" per i bimbi della Neonatologia di Sassari

L'atmosfera del Natale si è fusa con il rombo dei motori. Un corteo colorato, numeroso e festoso, con 120 mezzi, tra auto, moto e fuoristrada moto e auto d'epoca provenienti da tutta la Sardegna hanno reso omaggio al reparto di Neonatologia dell'Aou di Sassari portando gioia e speranza durante questo periodo di festa. Una domenica prenatalizia, quella appena trascorsa, all'insegna dell'allegria e della solidarietà. Le vie di Sassari si sono animate di risate e di colori, con uomini, donne e bambini che hanno indossato per l'occasione gli abiti di Babbo Natale degli elfi.

Giunta alla sua seconda edizione, "Natale da rombo" l'iniziativa di beneficenza organizzata dall'associazione "Club 4ž4 Experience Sardegna" si è data appuntamento anche quest'anno in piazzale Segni per poi attraversare a suon di clacson e di musica diverse vie della città. Dopo aver sfilato in via Carlo Felice, via Duca degli Abruzzi e viale Dante, l'allegra comitiva ha fatto una breve sosta all'emiciclo Garibaldi e poi ha raggiunto puntuale alle 12,30 le cliniche di viale San Pietro.

Ad accogliere la compagnia festosa davanti al Materno infantile la dottoressa Maria Antonia Cossu, direttrice del reparto di Neonatologia e di Terapia intensiva neonatale insieme a Ornella Biasetti, Maria Chiara Mannazzu, Maria Luisa Cassitta, Giulia Pinna, Nadia Gaias, Paola Rizzu e Luca Cubeddu, il personale medico e infermieristico della struttura.

"Ringrazio di cuore, a nome di tutto il reparto, gli organizzatori di questa bella iniziativa - ha affermato la dottoressa Cossu. - É emozionante per noi vedere la partecipazione di tante persone che vogliono dare un contributo solidale ai nostri piccoli pazienti. Con la cifra donata, acquisteremo delle apparecchiature per il fabbisogno dei neonati".

"L'eco del Rombo dei nostri motori ha lo scopo di portare un momento di gioia e serenità, anche nelle comunità ospedaliere dove ci sono bambini - ha dichiarato Paolo Spina, presidente dell'associazione Club 4ž4 Experience Sardegna - Con l'iniziativa Natale da rombo anche quest'anno siamo riusciti a raccogliere oltre 4000 euro. Siamo molto soddisfatti. E' una somma importante e vorremmo in questo modo contribuire ad acquistare attrezzature utili al benessere di tutti i bambini ricoverati nel reparto di Neonatologia".



