Dionisi 'sono molto arrabbiato, così non va bene'

"Oggi è stata una partita particolare, difficile da raccontare, sono molto arrabbiato perché abbiamo sbagliato i dettagli. Si fa fatica a giocare in dieci per 40 minuti come era già successo con la Roma. C'è rammarico perché fai di tutto per portare a casa un risultato positivo e poi siamo qui a parlare di una partita finita in modo completamente diverso. Non va bene". Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dai microfoni di Dazn non nasconde la delusione per la sconfitta dei suoi a Cagliari, maturata nel recupero.

Secondo Dionisi "i dettagli fanno la differenza. Devi cercare sicurezze in un risultato che non hai ottenuto, lavorare su quello che hai fatto bene. Spesso i dettagli non li sbagliano i più giovani che sarebbero più giustificati".

Poi una battuta con allusione all'operato dell'arbitro Mariani: "Thorstvedt ha perso denti e il giocatore del Cagliari non è stato neanche ammonito. Però accettiamo tutto".



