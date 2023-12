Arzachena, le cabine di E-Distribuzione trasformate in arte

L'arte invade le strade di Arzachena: le cabine di E-Distribuzione diventano un quadro di arte urbana per trasformare la città e veicolare messaggi di utilità sociale.

Gli artisti Giorgio Casu, Nicolas Bembo e Fabio Petani dipingeranno tre cabine gestite dalla società che si trovano in vari punti di Arzachena, Cannigione e Abbiadori e le trasformeranno in un'attrazione turistica.

Le opere dei tre artisti vanno ad aggiungersi all'annuale installazione della scalinata di Santa Lucia. "L'intento è di trasformare in vere e proprie tele queste strutture tecnologiche, spesso oggetto di vandalismo o degrado", spiega Valentina Geromino, delegata alla Cultura del Comune di Arzachena.

Le opere di street art saranno accomunate da un unico tema che farà da filo conduttore, ossia la reinterpretazione di fiori e piante della Gallura, per un rimando alla memoria della terra e dei luoghi e per ingentilire, per contrasto, queste strutture meramente impiantistiche. Olivo, rosmarino, elicriso e giglio di mare saranno le piante scelte per gli interventi di decoro.

"Vogliamo invitare i visitatori a vivere la natura, a ricercarne la bellezza e a riflettere sull'intima relazione con gli elementi che ci circondano. Questa ricerca rimanda all'esigenza del rispetto del territorio attraverso una sua più approfondita conoscenza, così da vivere con esso consapevolmente in una dinamica di scambio continuo", afferma Giorgio Casu, il pittore di San Gavino Monreale autore del progetto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA