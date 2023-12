Commercio, voucher Camera commercio per eventi di Natale

Le festività natalizie rappresentano un momento speciale nel quale possano trovare spazio numerose iniziative capaci di animare i centri urbani e promuovere l'economia locale. Da qui la scelta della Camera di Commercio di Sassari che ha destinato risorse nel corso dell'ultima giunta a beneficio dei centri del nord Sardegna, attivando un voucher che si pone l'obiettivo di sostenere il commercio di prossimità attraverso il cofinanziamento per l'organizzazione di eventi e manifestazioni. Un voucher, il cui bando di partecipazione sarà pubblicato su www.ss.camcom.it e per ottenerlo si potrà fare domanda già da subito.

Il voucher camerale rientra nella strategia più ampia di appoggio ad iniziative e attività rivolte a rivitalizzare il commercio di prossimità attraverso l'animazione dei centri urbani. Un processo virtuoso che coinvolgerà le associazioni e i commercianti che si sono consorziati, che passa dall'organizzazione di eventi e manifestazioni. Tutte iniziative che animano i centri piccoli e grandi puntando sulla socializzazione (giovani, bambini e famiglie), la diffusione della cultura locale ed incentivando di fatto le attività commerciali generando ricadute positive sull'economia.

"L'animazione dei centri urbani è un'importante opportunità per valorizzare le città e le loro tradizioni. È un'occasione per creare momenti di incontro, per promuovere la cultura e l'economia locale - spiega il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti - questo il motivo per cui anche in occasione delle festività abbiamo deciso di destinare risorse per incentivare l'organizzazione di eventi che possano dare un segnale importante in questo senso.

Strategicamente la nostra Camera, crede e punta da tempo su questo percorso che non ha solo una valenza economica per un comparto in sofferenza che merita di essere tutelato, ma anche un inestimabile valore sociale." "Tutti i centri del territorio anche quelli più piccoli devono essere in grado di poter disporre degli strumenti necessari per avviare percorsi di crescita - sottolinea la vicepresidente della Camera di Commercio di Sassari, Maria Amelia Lai - e in questo senso l'ente camerale sta agendo attraverso le sue politiche di incentivazione e sostegno. Come in questa circostanza."



