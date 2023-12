Molestie a studentesse, Università e Prefettura in campo

"Come rettore dell'Università di Cagliari non potevo lasciare inascoltate le tante segnalazioni e manifestazioni di paura di studentesse, studenti e personale universitario. Benché tali episodi non siano avvenuti nei locali dell'Università, tuttavia nelle zone pubbliche adiacenti devono essere garantite sicurezza e protezione affinché la serena partecipazione alla vita universitaria non venga compromessa.

Oggi si è fatto un importante passo avanti in questa direzione.

A breve organizzeremo un evento pubblico all'Università per continuare a discutere di sicurezza e vivibilità". Lo ha detto il rettore dell'Università degli Studi di Cagliari, Francesco Mola, al termine della riunione in Prefettura del Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Cagliari, alla presenza del questore e dei rappresentanti dei carabinieri, polizia e Guardia di finanza.

Il rettore, a seguito di una sua lettera dopo una serie di segnalazioni da parte di studentesse, studenti e personale universitario di minacce e molestie subite in prossimità delle strutture universitarie, aveva chiesto di poter esporre alcune criticità emerse in particolare negli ultimi giorni. Durante l'incontro Mola ha manifestato la sua preoccupazione per le segnalazioni ricevute e per il crescente timore tra studentesse e studenti nel frequentare le zone universitarie specialmente in orari serali. Il prefetto ha assicurato la massima collaborazione e l'impegno di un maggior presidio da parte delle forze dell'ordine nelle zone a ridosso dei locali universitari, meno popolate rispetto ad altre. Ha inoltre precisato che sono in corso le indagini per identificare gli autori delle aggressioni avvenute a danno di due studentesse, una in viale S.

Ignazio e un'altra in viale Merello.

A breve ci sarà un altro incontro anche con il sindaco per la definizione di altre azioni comuni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA